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BURSA Otomobil yayaların arasına daldı: 1'i ağır 2 yaralı

27 dakika önce

Otomobil yayaların arasına daldı: 1'i ağır 2 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil, yol kenarındaki yayaların arasına daldı 1'i ağır 2 yaralı.Kaza, İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Otomobil yayaların arasına daldı: 1'i ağır 2 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil, yol kenarındaki yayaların arasına daldı 1'i ağır 2 yaralı.
Kaza, İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy'e seyir halinde olan sürücü Macit Tanrıverdi(42) yönetimindeki 16 NAV 90 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada Ahmet Keskin(38) ve Muharrem taş(46)'e yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alırken Ahmet Keskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.
Ortaköy, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:01 Kaynak: DHA
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