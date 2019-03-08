Son Dakika Haberleri: Bursa Otomobil Zeytinliğe Düştü 1 Yaralı

Bursa Otomobil Zeytinliğe Düştü 1 Yaralı

53 dakika önce

Otomobil zeytinliğe düştü 1 yaralıBursa'da, otomobilin yol kenarındaki zeytinliğe devrilmesi sonucu sürücü Şahin Evlek yaralandı.

Otomobil zeytinliğe düştü 1 yaralı

Bursa'da, otomobilin yol kenarındaki zeytinliğe devrilmesi sonucu sürücü Şahin Evlek yaralandı.

Kaza, Bursa- İzmir karayolu üzerinde, Karacabey'e bağlı İkizce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Balıkesir yönüne giden Şahin Evlek yönetimindeki 34 CHR 40 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe düştü. Ters dönen araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı Şahin Evlek'e, Bursa yönüne giderken olayı tesadüfen gören İHH Arama Kurtarma ekipleri müdahale etti. Aracın alev almaması için soğutma çalışmasını da yine İHH Arama Kurtarma ekipleri gerçekleştirdi.

Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:48 Kaynak: DHA

Karacabey, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demir Yolu Taşımacılığındaki Gecikmelere Tazminat Hakkı Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti

Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik Elektrik Çarpması Sonrası Hayatını Kaybeden Kayserisporlu Taraftar Toprağa Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:41:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Otomobil Zeytinliğe Düştü 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]