Son Dakika Haberleri: Bursa Otomobilde Koltuk Takımı Taşıdı, Görenleri Şaşkına Çevirdi

Bursa Otomobilde Koltuk Takımı Taşıdı, Görenleri Şaşkına Çevirdi

18 dakika önce

Otomobilde koltuk takımı taşıdı, görenleri şaşkına çevirdiBursa'nın İnegöl ilçesinde amatör kameralara yansıyan görüntülerde, otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

Bursa Otomobilde Koltuk Takımı Taşıdı, Görenleri Şaşkına Çevirdi, System.String[]
Otomobilde koltuk takımı taşıdı, görenleri şaşkına çevirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde amatör kameralara yansıyan görüntülerde, otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

İnegöl'ün Mesudiye alt geçidini kullanarak Mesudiye Mahallesi'ne giden sürücüler, otomobilin üzerine bağlanan koltuk takımıyla ilerlediğini görünce gözlerine inanamadı. Bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenen otomobilin üzerine bir koltuk takımı bağlanarak taşındığı görüldü. Tehlikeli yolculuk tepki çekerken, bir kamyonete zorlukla sığacak koltuk takımının nizami bir şekilde otomobilin üstüne sarılıp taşındığını görenler hayrete düştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:07 Kaynak: DHA

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