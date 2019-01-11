Bursa Otomobilde Koltuk Takımı Taşıdı, Görenleri Şaşkına Çevirdi
18 dakika önce
Otomobilde koltuk takımı taşıdı, görenleri şaşkına çevirdiBursa'nın İnegöl ilçesinde amatör kameralara yansıyan görüntülerde, otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.
Otomobilde koltuk takımı taşıdı, görenleri şaşkına çevirdi Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde amatör kameralara yansıyan görüntülerde, otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.
İnegöl'ün Mesudiye
alt geçidini kullanarak Mesudiye Mahallesi'ne giden sürücüler, otomobilin üzerine bağlanan koltuk takımıyla ilerlediğini görünce gözlerine inanamadı. Bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenen otomobilin üzerine bir koltuk takımı bağlanarak taşındığı görüldü. Tehlikeli yolculuk tepki çekerken, bir kamyonete zorlukla sığacak koltuk takımının nizami bir şekilde otomobilin üstüne sarılıp taşındığını görenler hayrete düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:07 Kaynak: DHA
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