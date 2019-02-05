Bursa Otomobilden Rastgele Ateş Açıldı 1 Yaralı
1 saat önce
Otomobilden rastgele ateş açıldı 1 yaralıBursa'da arkadaşları ile birlikte sokakta yürüyen Oktay G. (20), bir otomobilin içerisindeki kimliği belirsiz kişi tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı.
Otomobilden rastgele ateş açıldı 1 yaralı Bursa
'da arkadaşları ile birlikte sokakta yürüyen Oktay G. (20), bir otomobilin içerisindeki kimliği belirsiz kişi tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı. Bursa Adliyesinin arka sokağında meydana gelen saldırı, paniğe neden oldu.
Olay, merkez Osmangazi
ilçesi Uluyol Mahallesi Bursa Adliyesi'nin arka sokağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Oktay G., (20), sokakta arkadaşlarıyla yürüken, 16 JOF 82 plakalı bir otomobilden kendilerine rastgele ateş açıldı. Oktay G., bacağından yaralanırken, otomobil sürücü hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı olan Oktay G., 112 ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Olay yerinden çok sayıda boş kovan bulundu. Polis
ekipleri ise 16 JOF 82 plakalı aracın sürücüsü tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada otomobilin kiralık olduğu ve Adem T., adına kiralandığı tespit edildi. Ayrıca olayın Bursa Adliyesi'nin hemen arkasındaki sokakta olması ve duyulan silah sesleri büyük panik yarattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:04 Kaynak: DHA
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