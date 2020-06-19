BURSA Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; sürücü ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; sürücü ve oğlu yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatıran sürücü ve arkasındaki oğlu yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Avarlar yönüne doğru giden Şafak K. Yönetimindeki 16 AIR 521 plakalı motosiklet, kavşaktan dönerek karşı yöne geçmek isteyen Hüseyin E. İdaresindeki 81 FD 353 plakalı otomobille çarpışmamak için motosikleti yan yatırdı.

Motosikletin devrilmesiyle birlikte sürücü ile arkasında bulunan oğlu Kazım E. yaralandı. Yaralıların yardımına vatandaşlar koştu. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.