BURSA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:47 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Kaza, Bursa
'nın İnegöl ilçesi Mimar Sinan
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mimar Sinan Caddesi
üzerinde seyir halinde olan Mehmet Eskici (62) yönetimindeki 16 Y 7448 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Süngü'ye (78) çarptı.
Olay yerine çağrılan ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Süngü'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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