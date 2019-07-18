Son Dakika Haberleri: BURSA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI
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BURSA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet Eskici (62) yönetimindeki 16 Y 7448 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Süngü'ye (78) çarptı.
Olay yerine çağrılan ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Süngü'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI
İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:47 Kaynak: DHA
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