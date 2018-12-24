Bursa Otomobille Köpeği Ezen Sürücü, Arkasına Bakmadan Kaçtı
1 saat önce
Bursa'da sokak arasında seyir halinde olan otomobil, Fırat Aydın'a ait olan Askania isimli köpeğe çarparak kayıplara karıştı.
Bursa
'da sokak arasında seyir halinde olan otomobil, Fırat Aydın
'a ait olan Askania isimli köpeğe çarparak kayıplara karıştı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, tedaviye alınan köpeğin sahibi Fırat Aydın, Sürücünün çarpmasına değil, kaçmasına kızıyoruz diye konuştu.
Bursa'nın Osmangazi
ilçesi Sakarya Mahallesi
'nde Fırat Aydın'ın işletmesinde beslediği Askania isimli köpek, sokak arasında seyir halinde olan otomobilin altında kaldı. Sürücünün geri manevra yapmasıyla acı içinde otomobilin altından çıkan köpek koşmaya başladı. Otomobil sürücüsü, köpeği ezdikten sonra olay yerinde hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Bu anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.
Kendisininde Askani'yı çarpmak üzereyken buludğunu ve sahiplendiğini belirten Fırat Aydın, Askania'yı şirketimizde besliyoruz. Her sabah tuvaletini yapması için dışarıya salıyoruz. Sokak arasında hızla gelen bir araç köpeğime çarpıyor. Biz çarpmasına kızmıyoruz. Kazalar ile insanlar ölebiliyor. Sadece aracından inip, baksaydı daha iyi olurdu. Köpeğimizin ayaklarında ve çene altında ciddi yarlar oldu. Büyük bir köpek olsa kesinlikle ölürdü. Küçük olmasından dolayı aracın altına kaldı. Biz bu sürücüden özür dilemesini, merek edip bakmasını isterdik. Şikayette de bulunduk, sürücüden haber bekliyoruz. diye konuştu.
Askania'nın tedavisini sürdürün Veteriner Hekim Naz Alıcı ise, Askania'ya buraya geldiğinden sağ ön bacağı ve çenesinde ciddi yaralar vardı. Bu tür kazalarda iç kanama olması ihtimali yüksek. Bu yüzden tüm önlemlerimizi aldık. Ameliyatımızı gerçekleştirdik ve toplamda 10 dikiş attık. Tedavi süreci devam ediyor. Hayati bir tehkilekesi yok tamamen iyileşmesini bekliyoruz. dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:22 Kaynak: DHA
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