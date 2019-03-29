Son Dakika Haberleri: Bursa Otomotiv Sektörüne Koltuk Üreten Fabrikada Yangın

Bursa Otomotiv Sektörüne Koltuk Üreten Fabrikada Yangın

1 saat önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv sektörüne koltuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv sektörüne koltuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. Yangın, 7 itfaiye ekibinin müdahalesi ile büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, otomotiv sektörü için koltuk üretilen fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sünger ve kumaş gibi kolay yanan malzemelerin de etkisiyle alevler kısa sürede fabrikanın bir bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler fabrikanın dışındaki malzemelere sıçradı. Fabrikadan yükselen dumanlar Bursa'nın pek çok yerinden görüldü.

Olay yerine gelen 7 itfaiye ekibinde bulunan yaklaşık 40 itfaiye personeli yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da zehirlenme yaşanmadı. Fabrikanın yanan kısmının kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:04 Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, Güncel
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