Bursa OTOPSİ YAPILAMAYINCA OLAY YERİNDE GELİP HEYELANDA ÖLEN BABASININ KİMLİĞİNİ ARADI - Son Dakika

Bursa OTOPSİ YAPILAMAYINCA OLAY YERİNDE GELİP HEYELANDA ÖLEN BABASININ KİMLİĞİNİ ARADI
Hurdaya dönen otomobilde babasının eşyalarını aradı-2Bursa'da, karayolu kenarına istinat duvarı yapımı sırasında meydana gelen heyelanda, içinde bulunduğu otomobilin yuvarlanan kaya parçalarının altında kalması nedeniyle hayatını kaybeden Süleyman Sarı'nın (70) cansız bedeni otopsi için Bursa...
Hurdaya dönen otomobilde babasının eşyalarını aradı-2
Bursa'da, karayolu kenarına istinat duvarı yapımı sırasında meydana gelen heyelanda, içinde bulunduğu otomobilin yuvarlanan kaya parçalarının altında kalması nedeniyle hayatını kaybeden Süleyman Sarı'nın (70) cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Sarı'nın üzerinden kimlik çıkmaması üzerine otopsi işlemleri başlatılamadı.
Bunun üzerine Süleyman Sarı'nın oğlu Oktay Sarı (32), babasının kimliğini aramak için heyelan bölgesine geldi. Hurdaya dönen otomobilde kimlik arayan Sarı'ya yakınları yardım etti.
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