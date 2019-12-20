Bursa ovasını sulayan Gölbaşı Göleti'nin büyük bölümü kurudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa ovasını sulayan Gölbaşı Göleti'nin büyük bölümü kurudu - Son Dakika

Bursa ovasını sulayan Gölbaşı Göleti'nin büyük bölümü kurudu

6 saat önce

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Gölbaşı Göleti'nin büyük bölümü kurudu.

Bursa ovasını sulayan Gölbaşı Göleti'nin büyük bölümü kurudu, System.String[]

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Gölbaşı Göleti'nin büyük bölümü kurudu.


Yapımı 1933 yılında tamamlanan ve Bursa ovasındaki Gürsu ile Kestel ilçelerinin tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılayan 3 bin dönüm alan büyüklüğündeki göletin bir bölümünde sular çekildi.


Amatör balıkçıların avcılık yaptıkları, çeşitli su kuşlarının yaşadığı gölette kuruma nedeniyle çatlaklar oluştu, bazı balıkçı tekneleri kuruyan alanların ortasında kaldı.

Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, göletteki sorunun 3 aydır devam ettiğini söyledi.


Kılıç, 3 bin dönüm büyüklüğündeki göletin 2 bin dönümlük kısmının kuruduğunu belirtti.


Bu durumun yağışların az olmasından kaynaklandığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Ayrıca dağdan inen sular ister istemez tortu, toprağı göle indiriyor ve bu durum burada bir doluluk meydana getiriyor. Bu nedenle kışın biriken suları da gölümüzde tutamıyoruz. Çünkü gölümüzün zemini dolu. Göletteki kuraklığın sebeplerinden biri de amaç dışı kullanım. Gölümüzden sanayiye de su verilmeye başlandı. Sanayicilere başka bir kaynak aktarılması gerekir."

Göletin eski haline dönmesi için yetkililerden yardım isteyen Kılıç, "Bursa ovasında elmamızı, armudumuzu, şeftalimizi kovayla mı sulayacağız? Biz bunlara sahip çıkamazsak, koruyup kollayamazsak yaz sezonu başladığı zaman ürünlerimizi nasıl sulayacağız." dedi.

Kestel, Gürsu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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