Son Dakika Haberleri: Bursa Oylat Kaplıcalarında 300 Bin Kişi Şifa Aradı

Bursa Oylat Kaplıcalarında 300 Bin Kişi Şifa Aradı

1 saat önce

Kaynaktan çıkan suyun vücuda direkt uygulanma özelliğine sahip Bursa bölgesinin doğal ve şifa cenneti Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcalarında kış sezonu açıldı.

Kaynaktan çıkan suyun vücuda direkt uygulanma özelliğine sahip Bursa bölgesinin doğal ve şifa cenneti Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcalarında kış sezonu açıldı. 2018 yılında yurt içi ve dışından 300 bin kişiyi ağırlayan Oylat, sömestrde de binlerce vatandaşa şifa dağıtacak. İnegöl merkeze 27 kilometre uzaklıkta doğa ile iç içe olan turizm cenneti Oylat Kaplıcaları'ndaki toplam 3 otelde konaklayanların yüzde 12'sini yabancılar oluşturdu.

300 BİN KİŞİ ŞİFA BULDU

2018 yılının Oylat kaplıcaları açısından çok verimli bir yıl olduğunu söyleyen Oylat Kaplıcaları Satış Pazarlama Müdürü Özgür Yıldız,170 bin kişinin konakladığı, 130 kişinin günü birlik yararlandığı Oylat'a 2018 yılında 300 bin müşteri gelip, şifa buldu.ö Dedi.

OYLAT DOLDU

2019 yılının da oldukça iyi geçeceğini söyleyen Yıldız, '2019 başında da odalarımızın tamamı doldu. Sömestre sayıla günler kala rezervasyonlar yapıldı. şirketimizin 4. Oteli olan Orman oteli de yakın zamanda hizmete açmayı hedefliyoruz. 2019 yılında da Oylat'ı güzel günler bekliyor. Sağlık şifa Oylat'ta. Oylat'ın günlük kapasitesi 750 kişi.ö Diye konuştu.

YURTDIŞINDAN GELİYORLAR

Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü; 'Müşteri portföyünden bahsetmek gerekirse; Türkiye'nin 4 bir tarafından misafir ağırlıyoruz. Yurtdışından da özellikle orta doğu ülkeleri vatandaşları tarafından tercih ediliyoruz. Yabancı turizm anlamında da 2018 yılında en iyi sezonu geçirdik. İnegöl misafirperverliğini burada gösteriyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:48 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı İnternetini Paylaşanlar Dikkat! Hapse Girebilirsiniz

Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:17:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Oylat Kaplıcalarında 300 Bin Kişi Şifa Aradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]