Bursa Oylat Kaplıcalarında 300 Bin Kişi Şifa Aradı

Kaynaktan çıkan suyun vücuda direkt uygulanma özelliğine sahip Bursa
bölgesinin doğal ve şifa cenneti Bursa'nın İnegöl
ilçesindeki Oylat Kaplıcalarında kış sezonu açıldı. 2018 yılında yurt içi ve dışından 300 bin kişiyi ağırlayan Oylat, sömestrde de binlerce vatandaşa şifa dağıtacak. İnegöl merkeze 27 kilometre uzaklıkta doğa ile iç içe olan turizm cenneti Oylat Kaplıcaları'ndaki toplam 3 otelde konaklayanların yüzde 12'sini yabancılar oluşturdu.
300 BİN KİŞİ ŞİFA BULDU
2018 yılının Oylat kaplıcaları açısından çok verimli bir yıl olduğunu söyleyen Oylat Kaplıcaları Satış Pazarlama Müdürü Özgür Yıldız
,170 bin kişinin konakladığı, 130 kişinin günü birlik yararlandığı Oylat'a 2018 yılında 300 bin müşteri gelip, şifa buldu.ö Dedi.
OYLAT DOLDU
2019 yılının da oldukça iyi geçeceğini söyleyen Yıldız, '2019 başında da odalarımızın tamamı doldu. Sömestre sayıla günler kala rezervasyonlar yapıldı. şirketimizin 4. Oteli olan Orman oteli de yakın zamanda hizmete açmayı hedefliyoruz. 2019 yılında da Oylat'ı güzel günler bekliyor. Sağlık şifa Oylat'ta. Oylat'ın günlük kapasitesi 750 kişi.ö Diye konuştu.
YURTDIŞINDAN GELİYORLAR
Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü; 'Müşteri portföyünden bahsetmek gerekirse; Türkiye
'nin 4 bir tarafından misafir ağırlıyoruz. Yurtdışından da özellikle orta doğu ülkeleri vatandaşları tarafından tercih ediliyoruz. Yabancı turizm anlamında da 2018 yılında en iyi sezonu geçirdik. İnegöl misafirperverliğini burada gösteriyoruz.