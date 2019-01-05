Son Dakika Haberleri: Bursa Oylat Mağarasına Giren Terliyor

Bursa Oylat Mağarasına Giren Terliyor

42 dakika önce

Oylat mağarasına giren terliyorBURSA'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Deresi'nin batı kenarında, 3 bin yıl önce doğal oluşumunu tamamlamış Türkiye'nin en büyük ikincisi olma özelliğine sahip Oylat Mağarasına girenler 18 derece sıcaklığı nedeniyle erliyorlar.

Bursa Oylat Mağarasına Giren Terliyor, System.String[]
Oylat mağarasına giren terliyor

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Deresi'nin batı kenarında, 3 bin yıl önce doğal oluşumunu tamamlamış Türkiye'nin en büyük ikincisi olma özelliğine sahip Oylat Mağarasına girenler 18 derece sıcaklığı nedeniyle erliyorlar. Fay hatları sonucu oluşmuş olan mağara Arap turistlerin ilgisini çekiyor. Sıfır derece soğuk havadan mağaraya giren vatandaşlar, mağaranın 18 derece iç sıcaklığında adeta terliyorlar. Astım, bronşit gibi hastalıklara da yüzde 90 oranında nemiyle şifa olan mağara da çeşitli film ve diziler de çekiliyor.

EN BÜYÜK İKİNCİ MAĞARA

Oylat Mağara İşletmecisi Gökhan Yaşar, 'Oylat mağarası 700 metre uzunluğunda 93 metre yüksekliğinde Türkiye'nin ikinci büyük mağarasıdır. 3 bin yıllık bir mağara tamamen doğal oluşum. 2004 yılında bulundu, 2006 yılında turizme açıldı. Uzmanlar tarafından astım nefes darlığı bronşit gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Sarkıt, dikit, krater, objelerin bir santimetresi 16 yılda oluşmaktadır. İçerisinde nem yüzde 90 seviyesinde, Sıcaklık ise +18 derece. Şuan dışarıda hava 0 derece, içerde ise +18 dereceö dedi. Yaşar, 'Magaraya girenler kış mevsiminde terliyor, yaz mevsiminde ise yazında serinliyorlar. Kış aylarında sakin oluyor burası. Ama yaz aylarında Arap turist ağırlıklı olmak üzere merak edenler gelip inceliyorlar diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:26 Kaynak: DHA

İnegöl, Türkiye, Güncel
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