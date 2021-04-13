BURSA ÖZBEK KADIN, ANNE- KIZI UYKU İLACI KATTIĞI MENEMENLE UYUTUP, 1 KİLO ALTINI ÇALDI - Son Dakika

BURSA ÖZBEK KADIN, ANNE- KIZI UYKU İLACI KATTIĞI MENEMENLE UYUTUP, 1 KİLO ALTINI ÇALDI

13.04.2021 13:53

BURSA'da Özbekistan uyruklu Sarvinoz I. (28), evlerinde çalıştığı E.Ç. adlı kadın ile annesi M.T.?yi içerisine uyku ilacı kattığı menemenle uyutarak yaklaşık 1 kilo altın ve 15 bin TL nakit parayı çalarak kaçtı.

BURSA'da Özbekistan uyruklu Sarvinoz I. (28), evlerinde çalıştığı E.Ç. adlı kadın ile annesi M.T.?yi içerisine uyku ilacı kattığı menemenle uyutarak yaklaşık 1 kilo altın ve 15 bin TL nakit parayı çalarak kaçtı. Şüphelinin evden bir çantayla çıktığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis, hırsızlık şüphelisi kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 5 Nisan'da Kestel ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi ailesi, evlerinde yardımcı olması amacıyla bir tanıdıklarının tavsiyesiyle Özbekistan uyruklu Sarvinoz I. ile anlaştı. Sarvinoz I., 29 Mart'ta İstanbul'dan Bursa'ya gelerek, ailenin evinde çalışmaya başladı. İddiaya göre 5 Nisan sabahı Sarvinoz I., kahvaltı için hazırladığı menemenin içerisine uyku ilacı kattı. Evde bulunan E.Ç. ile annesi M.T., bir süre sonra uykuya daldı. Sarvinoz I., evde bulunan yaklaşık 1 kilo altın ve 15 bin TL parayı alarak çantaya doldurdu, ardından da başörtüsü takarak, evden çıktı.

İslam Çiftçi, anne ve anneannesinin bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu öğrenince eve geldi. Sarvinoz I.?nın evde olmadığı fark eden İslam Çiftçi, para ve altınları kontrol etti. Para altınların çalındığını gören Çiftçi, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden elinde çantayla çıktığı belirlenen Sarvinoz I.?nın yakalanması için çalışma başlattı.

'SÜREKLİ BİR ŞEYLERİ SORGULUYORDU'

Sarvinoz I.?nın işe alım süreci hakkında bilgiler veren İslam Çiftçi, 'Annem ve anneanneme yardım için temizlikçi bir kadın lazımdı. Daha önce yanımızda çalışan yabancı uyruklu kadınlar oluyordu. Bir tanıdık vasıtasıyla biz bu kadına ulaştık. Pasaportunu inceledik, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Geldiği gün otogardan aldık. Konuşkan birisiydi. Sürekli bir şeyleri sorguluyordu. Sürekli evin en sakin zamanlarını soruyordu. Anneanneme yakın ilgi gösterip mal varlığını sorguluyordu. Hep onun derdindeydi. 'Altınınız var mı' Para var mı? Fakir misiniz?' gibi sorular soruyordu. Bizden bilgi almak amacıyla hepimize sorular soruyordu? dedi.

'ISRARLA MENEMENİ YEDİRMEYE ÇALIŞMIŞ'

Olay gününü anlatan Çiftçi, 'Olay günü sabahında kahvaltı hazırladıktan sonra ısrarla menemen yedirme isteğinde bulunmuş. Sürekli ısrar etmiş. Normalde diyeti önerir, yemek yemelerine izin vermezdi. Menemeni bolca anneme yedirmeye çalışmış. İçerisinde sakinleştirici varmış. Bizimkiler kendinden geçmiş. Anneme kimin ne zaman işten geleceğini sormuş. Daha sonra kapıyı annem ve anneannemin üzerine kilitlemiş. Anneannemin evinden, bizim yanındaki evimize geçip oradaki altın ve paraları aldıktan sonra kapıları kilitleyip kayıplara karışıyor. Sofranın yarısını toplamış, kalan yarısını toplamamış. Annem yarım saat sonra fark edip dışarı çıkmaya çalışmış. Kapının kilitlendiğini fark etmiş' diye konuştu.

'İKİ DOLMUŞ DEĞİŞTİREREK İZİNİ KAYBETTİRMİŞ'

Şüpheliye dair şimdiye kadar bir ize rastlanmadığını belirten İslam Çiftçi, 'Kardeşim, gece saatlerinde evde gezdiğini fark etmiş. Anneannem rahatsız olur diyerek kardeşim kadına kızmış. Gece geç saatlerde gezmemesi gerektiğini söylemiş. O da sürekli evi geziyormuş. Sabahlara kadar uyumuyormuş. Bir kiloya yakın altın, 15 bin lira da nakit parayı alarak kayıplara karıştı. Öğrendiğimiz kadarıyla iki dolmuş değiştirmiş. Davutdede taraflarında izini kaybettirmiş. Bindiği dolmuşlarda da anladığımız kadarıyla terminale gidiş yolu aramış. Evden çıktığı anların güvenlik kameraları var. Anneannemin kürkünü ve baş örtüsünü almış. Normalde başı açık bir kadın. Kendini kamufle ederek, evden çıkmış' ifadelerini kullandı.

BURSA ÖZBEK KADIN, ANNE- KIZI UYKU İLACI KATTIĞI MENEMENLE UYUTUP, 1 KİLO ALTINI ÇALDI
BURSA ÖZBEK KADIN, ANNE- KIZI UYKU İLACI KATTIĞI MENEMENLE UYUTUP, 1 KİLO ALTINI ÇALDI
BURSA ÖZBEK KADIN, ANNE- KIZI UYKU İLACI KATTIĞI MENEMENLE UYUTUP, 1 KİLO ALTINI ÇALDI
BURSA ÖZBEK KADIN, ANNE- KIZI UYKU İLACI KATTIĞI MENEMENLE UYUTUP, 1 KİLO ALTINI ÇALDI

Türk Lirası, Özbekistan, Altın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA ÖZBEK KADIN, ANNE- KIZI UYKU İLACI KATTIĞI MENEMENLE UYUTUP, 1 KİLO ALTINI ÇALDI - Son Dakika


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