Bursa para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı - Son Dakika
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Bursa para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı

6 saat önce

Para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdıBursa'nın İnegöl ilçesinde Bahattin Memiş (31), kendisine para vermediğini iddia ettiği babası Resul Memiş'in (57) otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı.

Para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bahattin Memiş (31), kendisine para vermediğini iddia ettiği babası Resul Memiş'in (57) otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı. Araçta büyük hasar oluşurken, baba Resul Memiş, oğlu Bahattin Memiş'ten şikayetçi oldu.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Resul Memiş, otomobilini cadde üzerine park etti. Bu sırada yanına gelen oğlu Bahattin Memiş, kendisinden para istedi. Babasından olumsuz yanıt alan Bahattin Memiş, yerden aldığı kaldırım taşıyla, otomobiline saldırdı. Otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, Bahattin Memiş'i gözaltına aldı. Oğlu Bahattin Memiş'ten şikayetçi olduğunu söyleyen Resul Memiş, "Oğlum bana çok çektiriyor. Para vermediğim için aracıma saldırdı. Şikayetçiyimö dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı

İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:07 Kaynak: DHA
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