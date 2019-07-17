Son Dakika Haberleri: BURSA 'PARÇALI AY TUTULMASI' BURSA'DAN GÖZLEMLENDİ
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BURSA 'PARÇALI AY TUTULMASI' BURSA'DAN GÖZLEMLENDİ

20 dakika önce

Merakla beklenen Parçalı Ay TutulmasıBursa'dan görüntülendi.

Merakla beklenen Parçalı Ay Tutulması Bursa'dan görüntülendi. Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle gözlenebilen tutulma yaklaşık 6 saat sürdü.
Merakla beklenen Parçalı Ay Tutulmasıö kartpostallık manzaralar oluşturdu. Dünya'nın ve Güneş'in arasına girmesiyle bir kısmı karanlıkta kalan Ay'ın manzarası, izleyenleri mest etti. Saat 21.35 sıralarında başlayan tutulma, gece yarısı saat 03.30'da son buldu.
BURSA 'PARÇALI AY TUTULMASI' BURSA'DAN GÖZLEMLENDİ
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:41 Kaynak: DHA
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