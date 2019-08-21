Son Dakika Haberleri: BURSA PARK KAVGASINDA 20 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ 5 YARALI, 4 GÖZALTI
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BURSA PARK KAVGASINDA 20 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ 5 YARALI, 4 GÖZALTI

45 dakika önce

Bursa'da araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, 20 kişinin karıştığı taşlı- sopalı kavgaya dönüştü.

Bursa'da araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, 20 kişinin karıştığı taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i polis, 5 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu esnaf arasında dükkan önüne araç parkı nedeniyle tartşma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede 20 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopayla saldırıp, taş attığı kavgayı tesadüfen olay yerinde bulunan sivil polis memuru engellemek istedi. Ancak polis memuru, başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekiplerinin, güçlükle ayırdığı kavgada polis memurunun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:30 Kaynak: DHA
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