BURSA PARK KAVGASINDA 20 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ 5 YARALI, 4 GÖZALTI
45 dakika önce
Bursa'da araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, 20 kişinin karıştığı taşlı- sopalı kavgaya dönüştü.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:30 Kaynak: DHA
'da araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, 20 kişinin karıştığı taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i polis, 5 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Yıldırım
ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu esnaf arasında dükkan önüne araç parkı nedeniyle tartşma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede 20 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopayla saldırıp, taş attığı kavgayı tesadüfen olay yerinde bulunan sivil polis memuru engellemek istedi. Ancak polis memuru, başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis
ekiplerinin, güçlükle ayırdığı kavgada polis memurunun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Milyon euroluk vurgunun zanlısı eğlenirken yakalanmış Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı Ataşehir'de su baskınında can pazarı Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok