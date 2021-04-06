BURSA PARKTA OYUN OYNARKEN PARMAĞI KOPTU - Son Dakika

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PARKTA OYUN OYNARKEN PARMAĞI KOPTU Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 8 yaşındaki Ahmet A.'nın spor aletine sıkışan parmağı koptu. Yaralı çocuk, tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi, Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Ajjan A., parkta oyun oynadığı esnada yetişkinler için bulunan spor aletine çıktı. Burada spor aletine sağ elinin orta parmağı sıkışan çocuğun parmağı koptu. Çocuğun imdadına ailesi yetişti. Yaralı çocuk, kopan parmağı ile birlikte özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun tedavisine başlanırken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.