Bursa 'Parmaklıklar Arkasından İzlemekten Bıktık'
5 dakika önce
Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi İznik Müzesi'nin, restorasyonun devam ettiği gerekçesiyle 7 yıldır ziyarete kapalı tutulması protesto edildi.
Unesco
Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bursa
'nın İznik
ilçesindeki tarihi İznik Müzesi'nin, restorasyonun devam ettiği gerekçesiyle 7 yıldır ziyarete kapalı tutulması protesto edildi. Bursa'nın İznik İlçesinde tarihi İznik Müzesi'nin 7 yıldır restorasyon gerekçesiyle kapalı olmasına tepki gösteren Hat Sanatçısı Yalçın öztürk, 'Parmaklıklar arkasından izlemekten bıktık' yazılı pankartla, bu durumu protesto etti. UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan İznik ilçesinin tarihi İznik Müzesi, restorasyonun devam etmesi nedenyile 7 yıldır ziyaretçilere hizmet veremiyor. Roma
ve Bizans tarihi ile ilgilen Hat Sanatçısı Yalçın Öztürk
, İznik Müzesi'nin kapalı olmasını protesto etti. Öztürk, üzerinde 'Parmaklıklar arkasından izlemekten bıktık' yazılı pankartı elinde tutarak müzenin önüne geldi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında pankartı açan Öztürk, 'Yeter artık, müzemiz açılsın. Gelenleri görüyorsunuz, hep kapıdan geri dönüyorlar. Geçen yıl Mart ayında açılacaktı, hangi Mart ayı...ö dedi.1388 yılında Sultan I. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun
'un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olarak tarihe kazandırılan İznik Müzesi, 7 yıldır ziyaretçilere kapalı durumda. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan İznik'in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde 15 bin 59 kayıtlı tarihi eser bulunan müze, 2012 yılında, restore edilmek ve kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kapatılmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:35 Kaynak: DHA
Bu Tuvalete Giren, Duvara Not Yazmadan Çıkmıyor
Terör Örgütüne Ağır Darbe! 735 Şüpheli Gözaltında
CHP'de Kazan Kaynıyor! Kırmızı Yelekliler Genel Merkez Önünde Toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefet Partilerine: Bunlar 4'lü Çete