Son Dakika Haberleri: Bursa Patenli Çocukların Trafikte Tehlikeli Yolculuğu

Bursa Patenli Çocukların Trafikte Tehlikeli Yolculuğu

1 saat önce

Bursa'da bir halk otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklarının görüntüsü, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bursa'da bir halk otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklarının görüntüsü, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yaklaşık 20 dakika boyunca tutundukları otobüsün arkasında yolculuk yapan patenli çocuklar, kendilerini görüntüleyen vatandaşı fark edince otobüsü bırakarak gözden kayboldu.

Görüntüler, Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesinde kaydedildi. Öğlen saatlerinde 4 patenli çocuk, bir halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapmaya başladı. Patenli çocuklar, trafiğin yoğun olduğu sırada, otomobillere aldırış etmeden yaklaşık 20 dakika boyunca yolculuğunu sürdürdü. Yaşanan yolculuk, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Patenli çocuklar, kendilerini görüntüleyen vatandaşı fark edince otobüsü bırakarak gözden kayboldu. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak tepki topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:16 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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