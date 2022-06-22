"Bursa Patent Hackathonu" etkinliğinde dereceye giren ekiplere ödülleri verildi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlar tarafından yürütülen fikri ve sınai mülkiyet çalışmalarının değerlendirilmesi ve 9. Science Expo organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen "Bursa Patent Hackathonu" etkinliğinde dereceye giren ekiplere ödülleri törenle verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Patent Hackathonu, Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-10 Haziran'da düzenlenen Türkiye'nin bilim festivali 9. Science Expo organizasyonu çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) iş birliğinde Destek Patent sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Başvuru yapan 100 ekip arasından belirlenen farklı türlerdeki 10 liseden ekibin katılımıyla organize edilen ve iki gün süren hackathon süresince öğrenciler, havacılık ve uzay sistemleri ana teması altında orman yangınları, müsilaj ve uzay çöpleri başlıklı vakalara çözümler üreterek patent dosyalarını hazırladı.

"Yenilikçi fikirlerini patentle Bursa" sloganı ile yapılan ve tema özelindeki eğitimlerin de gerçekleştirildiği hackathon ile liselerde fikri ve sınai mülkiyet alanlarında farkındalık oluşturulması ile öğrencilerin teknik bilgilerle donatılarak ülkenin teknolojik gelişmesinde önemli yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesi amaçlanıyor.

Havacılık ve uzay sistemleri ana başlığındaki vakalara ürettikleri çözümler için patent dosyalarını hazırlayan ekipler, belirlenen ödüllere ulaşmak amacıyla alan uzmanlarından oluşan jüri karşısında sunum yaptı.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, fikri mülkiyet konusundaki çalışmaların okullarda öğrencilerin üretme refleksi ile yetişmesine ve ülkenin güçlenmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Fikri mülkiyet hakları kapsamında patent, faydalı model marka ve tasarım konularında Bursa'da önemli mesafe katettiklerini aktaran Gür, şu bilgileri paylaştı:

"Şubat-haziran arasında mesleki eğitim veren kurumlarımız tarafından yapılan başvuru sayısı 1100'e ulaştı. Bunun yanında devreye giren hayat boyu öğrenme kurumlarımızın başvuruları 2 bin civarında gerçekleşti. Diğer kurumlarımızı da kattığımız zaman 3 bin 500'ü aşkın bir başvuru gerçekleşti. Bu alanda emeği geçen herkesi tek tek kutluyorum. Sanayi kenti olan Bursa'da fikri mülkiyet konusunda yapılan başvuruların yüzde 70'i eğitim kurumlarından geldi. Bursa'daki eğitim kurumlarımızda fikri mülkiyet faydalı model ve patent algısı yaygınlaştı. Bu çalışmalar ülkemizin gelişmesine de uzay ve havacılık ile ilgili liseler kurulmaya başladı. Hazırlık sınıfı olan Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kentimizde de GUHEM'de kurulacak. İnşallah buradaki öğrencilerimizin tüm ihtiyaçları karşılanabilecek. Bu konuda da bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bursa Patent Hackathonu etkinliğinde derece alsın ya da almasın katılan tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik ederek hayatlarına dokunan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum."

Programda, birinci olan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi "GARAGE Takımı", ikinci TOFAŞ Fen Lisesi "TOFAŞ SCIENCE Takımı" ve üçüncü Hacım Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Yıldızlar Takımı"na ödülleri takdim edildi.

Törene, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Uluslararası Patent Birliği Başkanı Dinçer Toprak, Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilim ve Teknoloji İnovasyon Dairesi Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin yanı sıra idareci, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.?????