BURSA PAZARCI TEZGAHI ÖNÜNDE BULDUĞU PARANIN SAHİBİNİ ARIYOR
29 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çiftçi Ramazan Kılıçaslan, satış yaptığı pazar tezgahında bulduğu paranın sahibini arıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:48 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde çiftçi Ramazan Kılıçaslan, satış yaptığı pazar tezgahında bulduğu paranın sahibini arıyor.
Pazaryerinde organik ürün satışı yapan Ramazan Kılıçaslan, 25 gün önce tezgahın önünde yaklaşık 600 TL buldu. Pazarı gezen Kılıçaslan, paranın sahibini bulamadı. Evine giden Kılıçaslan, oturduğu mahallede paranın sahibini aradı ama sonuç alamadı. 25 gün boyunca İnegöl'ün her yerinde gezen çiftçi, bir türlü paranın sahibine ulaşamadı. Kılıçaslan, paranın sahibini bulana kadar arayacağını söyledi.
25 GÜNDÜR ARIYORUM
Olayı anlatan Ramazan Kılıçaslan, '25 gün önce pazaryerinde satış yapıyordum. Tezgahımın önündeki fidelerimi toplarken, yaklaşık 600 TL civarında para buldum. Gün boyu gelen müşterilere ve esnafa para bulduğumu ve sahibini aradığımı söyledim. Mahallemde herkese söyledim. Kimseye de teslim etmedim parayı. Belki bu parayı kaybeden zor durumda olabilir. Bu parayı asla harcamam, bu paradan hayır gelmez. Bu durum herkese örnek olsun. Keşke herkes böyle davransa. Bulana kadar sahibini arayacağımö dedi.
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