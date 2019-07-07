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BURSA Piknik dönüşü traktörün üzerinden geçtiği 2 kadın öldü, 1 yaralı

21 dakika önce

Piknik dönüşü traktörün üzerinden geçtiği 2 kadın öldü, 1 yaralıBURSA'nın Orhangazi ilçesinde piknik dönüşü meydana gelen kazada sarsıntı sırasında düştükleri traktörün üzerinden geçtiği 2 kadın öldü, sürücü ise hafif yaralandı.

Piknik dönüşü traktörün üzerinden geçtiği 2 kadın öldü, 1 yaralı
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde piknik dönüşü meydana gelen kazada sarsıntı sırasında düştükleri traktörün üzerinden geçtiği 2 kadın öldü, sürücü ise hafif yaralandı.
Kaza saat 19.30 sıralarında Gölyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Nail Şahin (62), beraberinde eşi Neslihan Şahin (52) ve akrabası Berrin Okçu (52) ile birlikte traktörle Gölyaka Mahallesi'ne pikniğe gitti. Piknik dönüşü Nail Şahin'in kullandığı 34 HZU 56 plakalı traktör, engebeli araziden geçerken römorkunda bulunan eşi Neslihan Şahin ile teyzesinin kızı Berrin Okçu sarsıntı sırasında yola düştü. Bu sırada traktörün üzerinden geçtiği Şahin ve Okçu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan iki kadın ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin ve Okçu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınan Nail Şahin'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kazayı haber alan Neslihan Şahin ve Berrin Okçu'nun yakınları hastaneye akın etti. Hastanede acı haberi alan iki kadının yakınları sinir krizleri geçirdi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
BURSA Piknik dönüşü traktörün üzerinden geçtiği 2 kadın öldü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:24 Kaynak: DHA
Orhangazi, Güncel
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