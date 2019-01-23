Bursa Platformu Derneğinden "Yayalaştırma" Talebi

Bursa Platformu Derneği Başkanı Suat Gülçimen, "Çatalfırın'dan yukarıya, Hanlar Bölgesi'ni, Ulu Cami ve Heykel'i içine alacak olan dairesel alanın trafiğe kapatılarak, yeniden cazibe merkezi haline gelen ve yaşayan tarih şehri bir Bursa istiyoruz.

Bursa Platformu Derneği Başkanı Suat Gülçimen, "Çatalfırın'dan yukarıya, Hanlar Bölgesi'ni, Ulu Cami ve Heykel'i içine alacak olan dairesel alanın trafiğe kapatılarak, yeniden cazibe merkezi haline gelen ve yaşayan tarih şehri bir Bursa istiyoruz." dedi.



Dernek üyeleriyle kentte bir otelde düzenledikleri toplantıda konuşan Gülçimen, yerel seçimlere yaklaşıldığını hatırlatarak "Nasıl Bir Bursa İstiyoruz?" başlığı altında derneğin taleplerini sıraladı.



Daha yeşil bir Bursa için geçici çiçeklendirme yerine caddeleri süsleyen kalıcı ağaçlandırma yapılmasını talep eden Gülçimen, seçim kampanyası sürecinde çevre ve gürültü kirliliğine neden olunmamasını istedi.



Gülçimen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çatalfırın'dan yukarıya, Hanlar Bölgesi'ni, Ulu Cami ve Heykel'i içine alacak olan dairesel alanın trafiğe kapatılarak, yeniden cazibe merkezi haline gelen ve yaşayan tarih şehri bir Bursa istiyoruz. TSE tarafından tabelalara getirilen standartların uygulanmasını ve tabela kalitesizliğinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Şehrin göbeğinde bulunan TOKİ binalarına çözüm bulunmasını, mümkünse oradan taşınmasını istiyoruz. Yeşil alan olarak ayrılan alanların ana fonksiyonu gözardı edilerek ticari alanlara dönüştürülmemesini istiyoruz. Yunuseli Havaalanı'nın yeşil alan olarak ayrılmasını, bu alanda kesinlikle yapılaşma olmamasını istiyoruz."



Ayrıca Gülçimen, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bulunan boş arazilerin KOBİ'lere tahsisini talep etti.



Özellikle sanayi bölgelerinin muhtelif yerlerine kanserojen madde ve kirlilik emisyon değerleri ölçüm sistemi kurulmasına da talepleri arasında yer veren Gülçimen, "Beşevler Küçük Sanayi içinde bulunan ve atıkların açık alandan Bursa Ovası'na bırakılmasının engellenmesini istiyoruz. Cadde ve sokaklardan alınan ve yasal olmadığına inandığımız otopark ücretlerinin kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Nöbet Tutan Askeri Kafasına Miğferle Vurarak Öldüren Astsubayın, Terör Bağlantısı Ortaya Çıktı

Cani Baba "Beni Dolandırdı" Deyip Kızını Defalarca Bıçakladı

Bursa'da Su Fiyatlarına Yüzde 10'luk Üçüncü İndirim

Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı