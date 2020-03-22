BURSA Polise '64 yaşındayım' dedi ama 69 yaşında çıktı - Son Dakika

Polise '64 yaşındayım' dedi ama 69 yaşında çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bankta oturan kişi, polislere 64 yaşında olduğunu söyledi ancak kimliğindeki yaşı 69 çıkınca evine gönderildi

İçişleri Bakanlığı tarafından gece yarısı itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Yasa kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesindeki emniyet müdürlüğü ekipleri ise uygulamalarını sürdürdü. İnegöl'ün İshakpaşa Camisi arkasında bulunan banklarda 65 yaş üzeri bir kişinin oturduğu ihbarını alan emniyet ekipleri, harekete geçti. Bu kişinin "64 yaşındayım" demesi üzerine kimliğini kontrol eden emniyet ekipler, 69 yaşında olduğunu öğrendi. Ekiplerin uyarısı sonrası bu kişi evine gitti. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.