BURSA Polise, barikatlara asılan yazılar ile moral - Son Dakika

Polise, barikatlara asılan yazılar ile moral

BURSA'da bazı vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle kapatılan Cumhuriyet Caddesi'ndeki güvenlik barikatlarına 'Rabbim sizleri korusun, iyi ki varsın Türk polisi' gibi yazılı kağıtlar astı.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis barikatlarıyla kapatıldı. Kimliği öğrenilemeyen bazı vatandaşlar ise gece saatlerinde caddeye gelerek, 'Rabbim sizleri korusun, iyi ki varsın Türk polisi, virüsü beraber yeneceğiz' şeklinde yazılı kağıtları barikatlara astı. Sabah saatlerinde görev yerlerine gelen polisler ise yazıları görünce duygulandı.

'POLİSİMİZ DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan bölge esnafı Suat Gedik, 'Bir sabah geldiğimizde yazılar barikatların üzerinde asılı duruyordu. Kimlerin astığını görmedik ama güzel şeyler yazmışlar. Gayet faydalı olmuş. Polis arkadaşlarımız yazılanlardan daha da fazlasını hak ediyor. Bu sıkıntılı dönemi millet, devlet el ele vererek birlikte aşacağız inşallah. Biraz daha sabır. Bu süreçte maskemizi takacağız, eldivenimizi takacağız. Güvenlik güçlerinin ikazlarına uyup bu işi en kısa sürede atlatacağız" dedi.