Bursa polisi 19.19'da göreve ara verdi - Son Dakika

Bursa polisi 19.19'da göreve ara verdi

Bursa polisi 19.19'da göreve ara verdiBURSA'da görev başındaki polis memurları saat 19.19'da saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılını kutladı.

Bursa polisi 19.19'da göreve ara verdi BURSA'da görev başındaki polis memurları saat 19.19'da saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılını kutladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 101 yıl önce Samsun'a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kent genelinde görevli ekipler, saat 19.19'u gösterdiğinde görevlerine ara verdi. Ekipler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması kapsamında Heykel'de Atatürk büstüne dönerek bayrak açıp İstiklar Marşı okudu. İstiklal Marşı'nın ardından siren çalarak görevleri başına dönen polis ekiplerine sürücüler de korna çalarak destek verdi. Ekipler İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından görev yerlerine geçerek işlerine devam etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın