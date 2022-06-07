Bursa polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Bursa'da Kestel ilçe emniyet müdürlüğü hırsızlıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlara göz açtırmıyor.

Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde bulunan Baz istasyonu civarında şüpheli şahıslar olduğu ve araçla gezdikleri bilgisi üzerine, olay yerine giden ekiplerce yapılan çalışmada, bahse konu baz istasyonundan 4 adet sanayi tipi akü çalındığını anlayan polis ekipleri, aracı kanal boyu üzerinde yakaladı. Araç içerisindeki şahısların U.A, V.Y ve N.Ç isimli şahıslar olduğu anlaşılmış, ayrıca şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirilmiş, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Aynı gün Barakfakih Mahallesi'nde 3 farklı araçtan meydana gelen akü hırsızlıkları ile ilgili olarak Kestel İlçe SÖS Büro Amirliğimizce yapılan araştırmalarda tespit edilen araç ve B. B isimli şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA