Son Dakika Haberleri: Bursa polisi köşe bucak aradı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa polisi köşe bucak aradı

42 dakika önce

Bursa polisi köşe bucak aradı Bursa'da asayiş ve narkotik uygulaması yapıldıBURSA - Bursa'da narkotik ile asayiş ekipleri, park bahçeler ve umuma açık yerlerde uygulama yaptı.

Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa'da asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı

BURSA - Bursa'da narkotik ile asayiş ekipleri, park bahçeler ve umuma açık yerlerde uygulama yaptı. Çok sayıda aracın da arandığı uygulamada köşe bucak arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Yıldırım ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması yaptı. Çok sayıda polis memurunun katıldığı uygulamada ekipler yolda oluşturulan trafik kontrol noktasında araç kontrolü, park bahçelerde ve umuma açık alanlarda arama yaparak şüpheli şahısların GBT kontrollerini yaptı.

Uygulama kapsamında 604 şahsın UYAP sorgusu, 14 okul çevresinde, 15 park ve bahçede, 11 umuma açık alanda arama yapıldı. Çok sayıda araç durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edilip araçlarda arama yapıldı. Uygulamada bir miktar da esrar ile bonzai ele geçirildi.

Bursa polisi köşe bucak aradı

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
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