Son dakika haberleri! Bursa Polisi'nden "insanlık ölmemiş" dedirten hareket - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bursa Polisi'nden "insanlık ölmemiş" dedirten hareket
19.12.2020 16:27
Son dakika haber: Bursa Polisi'nden "insanlık ölmemiş" dedirten hareket Bursa'da engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesinin şarjı bitince imdadına polis memuru yetişti.
Bursa Polisi'nden "insanlık ölmemiş" dedirten hareket
BURSA - Bursa'da engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesinin şarjı bitince imdadına polis memuru yetişti.
Merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Gülveren Camii'ne namaz kılmak için evden çıkan engelli vatandaş, elektrikli sandalyesinin şarjı bitince camide kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri engelli şahsı görünce yanına gitti.
Elektrikli sandalyenin şarjının bittiğini gören polis ekipleri engelli şahsı evine kadar götürdü. "İnsanlık ölmemiş" dedirten görüntüler çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü sosyal medya platformlarında yayınlanınca büyük beğeni topladı.
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