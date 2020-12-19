Son dakika haberleri! Bursa Polisi'nden "insanlık ölmemiş" dedirten hareket - Son Dakika

Elektrikli sandalyenin şarjının bittiğini gören polis ekipleri engelli şahsı evine kadar götürdü. "İnsanlık ölmemiş" dedirten görüntüler çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü sosyal medya platformlarında yayınlanınca büyük beğeni topladı.

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