Son Dakika Haberleri: Bursa Polisi Yeni Yıla Görev Başında Girdi

Bursa Polisi Yeni Yıla Görev Başında Girdi

9 dakika önce

Bursa Polisi yeni yıla görev başında girdiBURSA Polisi, yılbaşı gecesi olumsuz durumların yaşanmaması için 3 bin 500 personelle görev yaptı.

Bursa Polisi yeni yıla görev başında girdi

BURSA Polisi, yılbaşı gecesi olumsuz durumların yaşanmaması için 3 bin 500 personelle görev yaptı. Yeni yıla görevlerinin başında giren polisler, sürücülerü alkollü şekilde araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun mesai harcadı. Kent genelinde 3 bin 500 polis ve 350 motorize ekiple görev yapan ekipler şehir merkezi ve ilçelerde uygulama nokta sayısını arttırarak şahıs ve araçları sorguladı. Yeni yıla görevlerinin başında giren ekipler, direksiyon başındaki sürücülerin yeni yılını kutlarken, alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:21 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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