Dereye uçan aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekleyen şüphelileri, itfaiyeciler sırtında taşıdı - Son Dakika

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Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde bugün saat 04.30 sıralarında polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

DEREYE UÇTU

Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık yarım saatlik takibin ardından Murad Hüdavendigar Bulvarı KGYS kavşağına geldiğinde sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, önce yeşillik alana, ardından da demir korkulukları kırıp dereye uçtu.

2 KİŞİ KAÇTI, 2 KİŞİ MAHSUR KALDI

Sürücü Mehmet Atilla A. ve arkadaşı Mesut K. (40) hafif yaralanırken, araçtan inen 2 kişi ise dere yatağını takip ederek kaçtı. Çağırılan itfaiye ekipleri, şüphelileri sırtında taşıyarak dereden çıkardı.

"HASMIM MISIN DA KAÇAYIM?"

Ambulansta sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Atilla A. polis ekiplerinin "Neden kaçıyordunuz?" sorusuna, "Kaçan adam değildir. Yollar kısaysa, ömür bitiyorsa bundan bana ne. Kim kovalıyor, bizi kovalayan hasmımızdır. Hasmından kaçan adam gevşektir. Sen hasmım mısın senden kaçayım" dedi.

Şüpheliler, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.