BURSA Polisin ihtarına uymayarak kaçan 3 kişiye, 15 bin TL ceza - Son Dakika

Polisin ihtarına uymayarak kaçan 3 kişiye, 15 bin TL ceza

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerde polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya çalışan otomobildeki 3 kişiye, toplamda 15 bin 750 TL ceza kesildi.

İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolunda koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında denetimlerini artıran polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 KFM 28 plakalı otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Otomobil ile polisten kaçamayacaklarını anlayan 3 kişi, araçtan inerek, koşmaya başladı. Polis, Orhaniye Mahallesi Hacı Etem Sokak'ta şüpheliler Halil İbrahim K., Ali S. ve Halil K.?yi yakaladı. Otomobilde inceleme yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Sürücü Halil K.?ye sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL, Halil İbrahin K. ve Ali S.?ye sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve 20 yaş altında oldukları sebebiyle 6 bin 300'er TL olmak üzere toplamda 15 bin 750 TL ceza kesildi.