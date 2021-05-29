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Bursa polisinden gece yarısı baskını - Son Dakika

Bursa polisinden gece yarısı baskını

29.05.2021 10:04
Bursa polisinden gece yarısı baskını, System.String[]

Bursa'da polis uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla baskın yaptığı evde aranması olan şahsı gözaltına aldı.

Bursa'da polis uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla baskın yaptığı evde aranması olan şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin 1 sene 8 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

Olay, saat 03.00 sularında merkez ilçe Yıldırım'a bağlı 7.Yazıcı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı bir evin zemin katından gelen garip sesler üzerine harekete geçen mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis zemin katta bulunan ve uyuşturucu madde kullandığından şüphe ettiği T.S (28) isimli vatandaşın kimlik bilgilerini kontrol ettiği esnada şahsın emniyet kayıtlarında bulunan aranmasının olduğu uyuşturucu suçundan 1 sene 8 ay cezası olduğunu tespit etti.

Durum üzerine gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Bursa polisinden gece yarısı baskını
Bursa polisinden gece yarısı baskını
Bursa polisinden gece yarısı baskını
Bursa polisinden gece yarısı baskını
Bursa polisinden gece yarısı baskını
Bursa polisinden gece yarısı baskını

Uyuşturucu, Yıldırım, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa polisinden gece yarısı baskını - Son Dakika


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