Bursa Polisinden İş Yerine Baskın: Kaçak Sigara ve Çay Ele Geçirildi

Bursa polisi tarafından bir iş yerine yapılan baskında 25 bin adet kaçak sigara ve 80 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Bursa polisi tarafından bir iş yerine yapılan baskında 25 bin adet kaçak sigara ve 80 kilogram kaçak çay ele geçirildi.



Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), bir iş yerinde kaçak ürün satışı yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine harekete geçti. Bir süre iş yerini takip eden ekipler daha sonra baskın için düğmeye bastı. Baskında iş yerinde 25 bin adet kaçak makeron sigara, 80 kilogram kaçak çay, 115 kilo kıyılmış tütün, 28 adet elektronik nargile ele geçirildi. Baskında iş yeri sahibi 2 kişi hakkında adli işlem uygulandı. - BURSA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Camiye Kurulan Güneş Panelleri Sayesinde Hem Bin TL'lik Faturadan Kurtuldular Hem de Para Kazanmaya Başladılar

Çocuğunu AVM'ye Bırakarak Terk Eden Anne, Çocuğunu Daha Önce de Çocuk Esirgeme Kurumuna Bırakmış

Genç Kadın, İş Görüşmesindeki İğrenç Tacizi Sosyal Medyada İfşa Etti

Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!