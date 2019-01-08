Son Dakika Haberleri: Bursa Polisinden İş Yerine Baskın: Kaçak Sigara ve Çay Ele Geçirildi

Bursa Polisinden İş Yerine Baskın: Kaçak Sigara ve Çay Ele Geçirildi

4 dakika önce

Bursa polisi tarafından bir iş yerine yapılan baskında 25 bin adet kaçak sigara ve 80 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Bursa Polisinden İş Yerine Baskın: Kaçak Sigara ve Çay Ele Geçirildi, System.String[]
Bursa polisi tarafından bir iş yerine yapılan baskında 25 bin adet kaçak sigara ve 80 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), bir iş yerinde kaçak ürün satışı yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine harekete geçti. Bir süre iş yerini takip eden ekipler daha sonra baskın için düğmeye bastı. Baskında iş yerinde 25 bin adet kaçak makeron sigara, 80 kilogram kaçak çay, 115 kilo kıyılmış tütün, 28 adet elektronik nargile ele geçirildi. Baskında iş yeri sahibi 2 kişi hakkında adli işlem uygulandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:50 Kaynak: İHA

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