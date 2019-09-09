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Bursa polisinden okul çevrelerinde güvenlik uygulaması

51 dakika önce

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla 42 ekipte 100 personelin katılımıyla okul çevrelerinde güvenlik uygulaması yaptı.

Bursa polisinden okul çevrelerinde güvenlik uygulaması, System.String[]

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla 42 ekipte 100 personelin katılımıyla okul çevrelerinde güvenlik uygulaması yaptı.

Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde tespit edilen 19 okulun çevresindeki iş yerleri, oyun salonları, parklar, binalar ve metruk yerler denetlendi.


Okul servisleri ile okul önünde bekleyen şüpheli araç ve kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu. Servis şoförlerine, araç kapasitesinden fazla öğrenci almamaları, araçta müzik çalmamaları, muavin veya hostes bulundurmaları ve öğrenci unutmamaları için uyarılarda bulunuldu. Emniyet kemeri ve servis araçlarında bulunması gereken ekipmanlar da kontrol edildi.

Ayrıca, okul çevrelerindeki bazı metruk yerler, tehdit oluşturma ihtimaline karşı belediye yetkilileriyle yapılan istişareler sonucu yeni eğitim öğretim yılı öncesi yıkıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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