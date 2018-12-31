Bursa Polisinden Tacirlere Yıl Sonu Darbesi
2 saat önce
Bursa narkotik polisi yılbaşı öncesi yaptıkları operasyonla zehir tacirlerine senenin son darbesini indirdi.
Bursa
narkotik polisi yılbaşı öncesi yaptıkları operasyonla zehir tacirlerine senenin son darbesini indirdi. Ekipler yılbaşı öncesi vatandaşa zehir satmaya hazırlanan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yılbaşından önce vatandaşa zehir satmaya hazırlanan uyuşturucu tacirlerine suç üstü yaptı. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 14 kişinin ifadelerinden ve yapılan fiziki takiplerden yola çıkan narkotik polisi, zehir ticareti hazırlığındaki şahıslara baskın düzenledi. 5 kişinin gözaltına alındığı baskında şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 1 kilo 17 gram esrar, 27 gram satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, bir miktar bonzai, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tababcalara ait fişek ile şarjörler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şahıs ilk işlemlerinin altından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan biri tutuklanırken diğer 4 kişinin savcılık sorgusu devam ediyor. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:32 Kaynak: İHA
Temizlikçi Kadın Boş Çikolata Kutusunu Aldığı İçin 16 Yıldır Çalıştığı Kurumdan Tazminatsız Kovuldu
Cedric Bakambu, Bursaspor ile Bağını Koparmıyor
Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi