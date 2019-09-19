Son Dakika Haberleri: Bursa polisinden uyuşturucu baskını
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Bursa polisinden uyuşturucu baskını

1 saat önce

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Bursa polisinden uyuşturucu baskını, System.String[]

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahıslara yönelik baskın düzenledi. Baskında A.G., M.K., İ.U., E.K. ve O.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 106 gram esrar, 11 adet ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G., M.K., İ.U., E.K. ve O.Ç. isimli 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
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