Bursa polisinden uyuşturucu operasyonu; 7 kilo bonzai ele geçirildi - Son Dakika

Bursa polisinden uyuşturucu operasyonu; 7 kilo bonzai ele geçirildi

BURSA'da, polisin narkotik köpekleri 'Rona' ve 'Galya' ile düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 250 gram bonzai ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Bursa polisinden uyuşturucu operasyonu; 7 kilo bonzai ele geçirildi, System.String[]

BURSA'da, polisin narkotik köpekleri 'Rona' ve 'Galya' ile düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 250 gram bonzai ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde uygulama yaptı. Yaklaşık 200 kişilik personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 110 kişi sorgulandı. Narkotik köpekleri 'Rona' ve 'Galya'nın da kullanıldığı operasyonda ekipler, ev ve araçlarda arama yaptı. Bu aramalar sonucu 7 kilo 250 gram bonzai ele geçiren ekipler, 1 kişiyi de gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 08:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa polisinden uyuşturucu operasyonu; 7 kilo bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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