Bursa Polisinden Yüksekova'daki Öğrencilere Kitap
2 saat önce
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından toplanan 2 bin 615 kitap, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir lisenin öğrencilerine gönderildi.
Bursa
İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından toplanan 2 bin 615 kitap, Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesindeki bir lisenin öğrencilerine gönderildi.
İl Emniyet Müdürü Osman Ak
'ın talimatıyla, kurum bünyesinde, Yüksekova ilçesindeki Esedere Çok Programlı Anadolu Lisesi
öğrencilerine, onların eğitim öğretim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla kitap gönderilmesi için çalışma başlatıldı. Merkez
ve diğer ilçelerdeki personelin gönüllü katılımıyla gerçekleşen kampanyada, aralarında dünya klasikleri, kişisel gelişim ve şiir kitaplarının da bulunduğu 2 bin 615 eser toplandı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından 19 koliye yerleştirilen kitaplar, bir kamyonete yüklenerek liseye gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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