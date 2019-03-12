Son Dakika Haberleri: Bursa Polisinden Zehir Tacirlerine Darbe

Bursa Polisinden Zehir Tacirlerine Darbe

1 saat önce

Bursa narkotik polisi, şehir dışından getirdikleri uyuşturucu maddeyi Bursa'da satmayı planlayan zehir tacirlerinin planlarını bozdu.

Bursa Polisinden Zehir Tacirlerine Darbe, System.String[]
Bursa narkotik polisi, şehir dışından getirdikleri uyuşturucu maddeyi Bursa'da satmayı planlayan zehir tacirlerinin planlarını bozdu. Narkotik polisi, Bursa'da uyuşturucu ticareti yapma hazırlığındaki biri yabancı uyruklu 4 şahsı gözaltına aldı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri Bursa'da satma hazırlığı içerisinde olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. operasyonda yabancı uyruklu O.B. ile K.T.D, İ.A. ve B.G. isimli 4 şahıs yakalandı. Şahısların ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 bin 323 adet uyuşturucu hap, 240 adet ecstasy tablet, 370 gram esrar, 45 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette paketlenmiş bir miktar bonzai, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

İlk işlemleri içim emniyete götürülen 4 şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların buradaki işlemleri devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:56 Kaynak: İHA

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