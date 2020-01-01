Bursa polisinin yılbaşı mesaisi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa polisinin yılbaşı mesaisi - Son Dakika

Bursa polisinin yılbaşı mesaisi

6 saat önce

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipleri, yılbaşı gecesi 2020'nin ilk saatlerinden itibaren başlayıp sabah hava aydınlanıncaya kadar kontrollere devam etti.

Bursa polisinin yılbaşı mesaisi, System.String[]

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipleri, yılbaşı gecesi 2020'nin ilk saatlerinden itibaren başlayıp sabah hava aydınlanıncaya kadar kontrollere devam etti.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin en işlek caddelerde araçları durdurarak sürücülere alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Asayiş ekipleri ile birlikte yapılan kontrollerde araçların bagajları da didik didik arandı. Denetimler sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Kontrollerin en üst seviyede olduğu Bursa'da yılbaşı gecesi cadde ve sokak üzerinde toplanıp çevreye rahatsızlık veren alkollü guruplarda gecenin ilerleyen saatlerinde uyarılıp dağıtıldı. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Sabah, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış
Ehliyetine el konulan alkollü sürücü, "umreye gittim" diyerek kendisini savundu Bu kafede menüden servise her şey çok özel Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu

Son Dakika Haberleri
16:40 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk oldu: (5) - Son Dakika Haber
16:38 Mahalleliye telefonsuz ve internetsiz bırakan kablo faresini JASAT yakaladı - Son Dakika Haber
16:35 Burdur'da sürücülere ceza yağdı - Son Dakika Haber
16:30 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) - Son Dakika Haber
16:25 Suriye rejimi İdlib'i vurmaya devam ediyor - Son Dakika Haber
15:37 Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu - Son Dakika Haber
15:14 Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 16:51:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa polisinin yılbaşı mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]