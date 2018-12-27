Bursa Polisler Gelince Uyuşturucu Maddeyi Yanan Sobaya Attı
45 dakika önce
Bursa'da emniyet güçlerinin, Özel Hareket ekipleri ve narkotik köpekleriyle yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Bursa
'da emniyet güçlerinin, Özel Hareket ekipleri ve narkotik köpekleriyle yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, polislerin eve geldiğini görünce bir miktar uyuşturucu maddeyi yanan sobaya attığı belirlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ile İnegöl
KOM-Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. İnegöl'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 122 gram esrar, 50 adet ecstasy tablet ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelinin polislerin geldiğini görünce bir miktar uyuşturucu maddeyi yanmakta olan sobaya attığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:37 Kaynak: DHA
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