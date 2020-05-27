BURSA Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza - Son Dakika

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan ehliyetsiz sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye farklı suçlardan 13 bin TL ceza kesildi

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesinde meydana geldi. Polis, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü G.B. yönetimindeki 16 FL 917 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ve Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri otomobili kovalamaya başladı. Sürücü G.B. Yavuz Selim Mahallesinde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüphelilerin kaçış güzergahında bulunan bir çok noktada yolu araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Yaklaşık 45 dakikalık kovalamacanın ardından, ekipler Şükraniye Mahallesi, Hastane Sokak üzerinde otomobilin önünü keserek G.B. ve araçta bulunan B.T. yakaladı. Emniyette hareketli dakikalar yaşanmasına neden olan şüpheli G.B. ehliyetini evde unuttuğu için polisten kaçtığını söyledi.

13 BİN TL CEZA

Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 10 kilometre kaçan sürücü G.B., drift yapmak, trafikte makas atarak ilerlemek, trafiği tehlikeye düşürmek ters şeritte ilerlemek, emniyet kemeri takmamak ve 'dur' ihtarına uymamak suçlarından toplamda yaklaşık 13 bin lira ceza kesildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.