Bursa 'ponzi arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası - Son Dakika

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Bursa 'ponzi arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası
6 saat önce
BURSA 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası (2)
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:34 Kaynak: DHA
BURSA 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası (2)
Son Dakika 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı