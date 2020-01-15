Bursa 'ponzi arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası - Son Dakika

BURSA 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası (2)

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'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası

Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı