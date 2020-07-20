BURSA Prof. Dr. Tayar Kurban kesenlerin testten geçirilmesi gerekir - Son Dakika

BURSA Prof. Dr. Tayar Kurban kesenlerin testten geçirilmesi gerekir

Prof. Dr. Tayar Kurban kesenlerin testten geçirilmesi gerekirBURSA Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Tayar Kurban kesenlerin testten geçirilmesi gerekir

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BURSA Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, koronavirüs hastası birinden öksürme, hapşırma, konuşma sırasında saçılan damlacıkların, kurban etinin üzerine gelmesi durumunda etin hastalığı taşıyıcı konumunda olduğunu belirterek, 'Kurban kesildikten sonra etleri 24 saat dinlendirin ve etleri akan su altında yıkayın. Böylece etin üzerindeki virüsün yok olmasını sağlayabilirsiniz. Kesicilerin mutlaka eldiven ve maske takması, her işlemden sonra değiştirmesi gerekir. Yine kesicilerin testten geçirilmesi gerekir' dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, pandemi sürecinde kesilen kurban etlerinin nasıl dezenfekte edileceği konusunda açıklamada bulundu. Hayvanların koronavirüs taşıyıcısı olmadığını belirten Prof. Dr. Tayar, koronavirüs hastası birinin ağzından çıkan damlacıkların ete gelmesi durumunda, etle temas eden kişilerin koronavirüse yakalanabileceğini söyledi. Kurban kesenlerin maske ve eldiven kuralına uymaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tayar, 'Eti 24 saat bekletmeli ve akan su altında yıkamalıyız' dedi.

'KURBAN KESENLERİN KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLERİ SIKI TUTMASI GEREKİR'

Kurban etinin dinlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Tayar, 'Kurban etlerindeki standart uygulamamızın devam etmesi gerekir. Hayvan kesildiği zaman o hala kastır, kasın ete dönüşmesi için yani etin olgunlaşması için etin dinlendirilmesi gerekir. İdeali 24 saat etin dinlendirilerek yenilebilir formata gelmesi lazım. Yalnız bu yıl koronavirüs sebebiyle bir takım önlemler almamız gerektiği kanaatindeyim. Koronavirüsün et yoluyla insana geçmediğine dair çok kuvvetli deliller var. Yine de bir ihtimalde olsa kesim sırasında kesicinin herhangi bir hastalık taşıması sebebiyle ete yapacağı bulaşıklık o virüsün eve taşınmasına neden olabilir. Toplu kesimlerde 7 kişilik bir danaya girme olayında kesici var, kesicinin bir de yardımcısı var. 7 kişi de yanına bir yardımcı aldığı zaman 15-20 kişinin yoğun olduğu bir ortamda etin bulaşma ihtimali yüksek olacaktır. Bu yüzden kurbana özel olarak kesim sırasında öncelikle kesicilerin maske, eldiven takmaları ve her hayvan kesiminden sonra bunları değiştirmeleri ilk önerim olacak. Kesici mutlaka koronavirüse karşı sıkı tedbir alacak ve mümkünse kesim öncesi bu kişilerin virüs taşıyıcısı olmadığının belgelenmesi yerinde olacaktır' dedi.

'ETLERİ AKAN SUDA YIKAYIN'

Kesim yerlerinde az insan olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tayar, 'Kesim yerlerindeki insan hareketliliğini mümkün olduğu kadar azaltmak, et parçalama aşamasında, ete bulaşabilme ihtimali göz önünde bulundurularak mutlaka bu sene kurbanda eve getirdiğimiz etleri buzdolabına almadan önce bir akan su altında yıkamanın uygun olacağı kanaatindeyim. Bu sene kurbana özel olarak böyle bir tedbir almak kişisel korunmamız açısından yararlı olacaktır. Koronavirüs gıda yoluyla insanlara bulaşmıyor ama gıdalar taşıyıcı olabilir' diye konuştu.

'KURBAN KESENLERİN KORONAVİRÜS TESTİ YAPMASI GEREKİR'

Yalnızca ete değil, kesim yerlerindeki diğer malzemelerin de virüsü taşıyabileceğini söyleyen Prof. Dr. Tayar, 'Ete değil her yere virüs bulaşabilir. Virüsün insanlarda hastalık oluşturabilmesi için canlı hücreye girmesi lazım. Soğukta, güneş ışığı altında virüs yaşayamaz. Kurban, biraz daha bize özel bir uygulama. Dünyada da çok fazla benzer örneği olmayacaktır. Dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslama şansımız da yok. Bu yönde bilimsel çalışma yapılması için vakit de kalmadı. O yüzden, bu hastalığın gıdalarla bulaşması söz konusu değildir ama bulaş bir gıdayla geldiği zaman riskli olduğu için önlemlerimi baştan alıyorum. O yüzden kesicilerin mutlaka eldiven ve maske takması gerekir. Her işlemden sonra eldiven ve maskeyi değiştirmesi gerekir. Yine kesicilerin testten geçirilmesi gerekir' diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Prof. Dr. Tayar Kurban kesenlerin testten geçirilmesi gerekir - Son Dakika
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