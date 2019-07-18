BURSA PROFESÖR HAYATINI KİLOSU 680 BİN LİRA OLAN EKRAN KİMYASALININ YERLİ ÜRETİMİNE ADADI

BURSA Uludağ Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, OLED ekranların yapımında kullanılan, kilogramı 680 bin liradan ithal edilen kimyasalı yerli olarak üretmek için 25 yıldır akademik çalışmalarını sürdürüyor.Bilgisayar, televizyon, akıllı telefon ve tüm ekranlı cihazlarda, düşük enerji sarfiyatı, geniş görüş açısı ve uzun ömürlü olması sebepleriyle kullanımı giderek artan bir teknoloji olan OLED teknolojisi dünyanın belirli ülkelerinde yüksek katma değerlerle üretilip dünya pazarına sunuluyor. Henüz Türkiye'de üretilemeyen OLED teknolojisinin kimyasal kısmında 25 yıldır akademik çalışmalarını sürdüren Uludağ Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı kimyasalın yerli olarak üretilmesine hayatını adadı. Kilogram fiyatı 120 bin dolar olan bu kimyasalın üretilip diğer teknolojilerle birlikte değerlendirilmesi halinde ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını belirten Tavaslı yaptıkları çalışmalarını anlattı. Organik molekülü tanımlayan Tavaslı, Biz organik moleküller sentezliyoruz. Bu moleküller elektrik akımı ya da benzer enerjiler verildiğinde ışık yayan moleküllere dönüşüyorlar. Bunlar da günümüzde ekran teknolojilerinde kullanılıyorlar. Tüm ekranların yapısında camlar vardır. Bu organik moleküller tabakalar halinde camların üzerine dökülüyor. Bu işlem sonrasında bir cihaz elde edilmiş oluyor. Hayatımızda bu teknolojiyi bilgisayarlarda, cep telefonlarında ve tabletlerde kullanıyoruz. Benzer şekilde çalışmalarla artık lambaların da yapımında kullanıyoruz. Hatta bu teknoloji artık araçlara da kaymaya başladı. Artık arkada seyreden araç öndeki aracın ne yapacağını ve önündeki trafik durumunu bilmek istiyor. Bizim işimiz bu hayatın her alanındaki cihazlar için organik molekülleri sentezlemek, bu iş için 25 yıldır uğraşıyorum. Bunun 15 yılı İngiltere'nin farklı üniversitelerinde geçti, son 10 yıldır da Bursa Uludağ Üniversitesi'nde devam ediyorum dedi.USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİYLE YENİ AKADEMİSYENLERAraştırmaların süreklilik arz ettiğini belirten Tavaslı açıklamasında, Bu cihazların yapımında kullanılan kimyasallar oldukça pahalılar. Bir kilogramı 120 bin dolar, Türk Lirasıyla 680 bin lira civarında rakamlarla ithal ediliyor. Ülkemizde bu malzemeleri sentezleyip üretebilirsek cari açık fazlasının giderilmesine katkıda bulunmuş olacağız. Ancak bunun için çok meşakkatli bir yoldayız. Ben 25 yılımı verdim, doktora öğrencim Nuray Altınölçek 8 yılını verdi, bir başka öğrencim Cemre burada 2 yılını doldurdu. Başka öğrenciler de gelip gidiyor ve usta-çırak ilişkisiyle uzun bir yolculuk bizi bekliyor dedi.İMKANSIZLIKLAR YÜZÜNDEN ÜLKEMDE KALAMADIM1992 yılında kazandığı YÖK bursuyla yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alma şansı bulan Tavaslı, Bu fırsatı değerlendirip İngiltere'ye gittim. İngiltere'de yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeme dönmüştüm ancak döndüğüm zamandaki ülkemizin maddi imkanları, üniversitelerimizin elindeki imkanlar maalesef çok yeterli değildi. Tekrar İngiltere'ye döndüm. Doktora eğitiminden edindiğim bilgilerle orada daha teknolojik alanlarda çalışmalar yaptım. 15 yılım orada geçti ve 2008 yılında ülkeme dönüp Bursa Uludağ Üniversitesinde çalışmalarımı sürdürdüm şeklinde konuştu.