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Bursa protokolü bayramlaştı

38 dakika önce

Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

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Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Bayramlaşma törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti milletvekillerinden Hakan Çavuşoğlu, Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç, eski bakan Faruk Çelik, CHP Milletvekili Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Şehirde her türlü güvenlik tedbirinin alındığını, kaza oranlarının en aza indirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Bursa Valisi Canbolat, "Bütün Bursalıların ve Türk İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da trafik konusuna çok dikkat ediyoruz. 24 saat esasına dayalı 35 timle 400 personelle trafikte yer alıyoruz" diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:10 Kaynak: İHA
Hakan Çavuşoğlu, AK Parti, Bursa, Güncel
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