Bursa protokolü bayramlaştı
1 saat önce
- Bursa protokolü bayramlaştıBURSA - Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:41 Kaynak: İHA
- Bursa
protokolü bayramlaştı
BURSA - Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Bayramlaşma törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti
Milletvekillerinden Hakan Çavuşoğlu
, Atilla Ödünç
ve Ahmet Kılıç
, eski bakan Faruk Çelik
, CHP Milletvekili Erkan Aydın
ve Yüksel Özkan
, MHP
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu
, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman
, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman
, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir
Kalkancı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı. Şehirde her türlü güvenlik tedbirinin alındığını, kaza oranlarının en aza indirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Bursa Valisi Canbolat, "Bütün Bursalıların ve Türk İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum. Türkiye
genelinde olduğu gibi Bursa'da da trafik konusuna çok dikkat ediyoruz. 24 saat esasına dayalı 35 timle 400 personelle trafikte yer alıyoruz" diye konuştu.
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