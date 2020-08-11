Bursa protokolü maske denetimine katıldı - Son Dakika

Bursa protokolü maske denetimine katıldı

Bursa'da üst düzey korona denetimi gerçekleştirildi

BURSA - Bursa'da yeni normalleşme ile birlikte artan korona virüs sayısına karşı tüm yurtta başlatılan topyekün savaşa Bursa'da katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ile birlikte 81 ilde başlatılan sıkı denetimler son 2 gündür Bursa'da da aralıksız devam ediyor.

Geniş kapsamlı yapılan ikinci denetimde Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri, Emniyet, Sağlık, Ticaret ve Sanayi, Tarım ve Orman İl Müdürleri sahaya indi. Toplu taşımadan alışveriş merkezlerine, semt pazarından kafelere kadar her yerde vatandaşlar ve esnaf maske mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Türkiye genelinde salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" şeklindeki açıklamasının ardından Bursa'da da geniş kapsamlı ikinci denetim yapıldı. Denetimlere Bursa Valisi Yakup Canpolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de katıldı. Valilik binasının bulunduğu alanda başlayan denetimlerde hem sürücüler hem de vatandaşlar maske mesafe ve temizlik kuralı konusunda uyarıldı. Daha sonra yürüyerek Atatürk Caddesi üzerindeki esnafı denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindeki heyet, Setbaşı ve Yeşil caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konularında uyarıda bulundu.