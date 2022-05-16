Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama - Son Dakika
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Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama

16.05.2022 14:32

Edinilen son dakika haberine göre Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama Bursa Valisi Yakup Canbolat, Barakfakih Mahallesi'ndeki fabrikada çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını duyurdu Başkan Alinur Aktaş, yangına 35'i belediyeden olmak üzere 50'den fazla itfaiye...

Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Barakfakih Mahallesi'ndeki fabrikada çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını duyurdu

Başkan Alinur Aktaş, yangına 35'i belediyeden olmak üzere 50'den fazla itfaiye aracıyla müdahale ettiklerini söyledi

BURSA - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Barakfakih Mahallesi'ndeki fabrikada çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını duyurdu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Barakfakih Mahallesi'ndeki yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı. Açıklamalarda bulunan Vali Canbolat, işçilerin ifadesine göre yangının asma katta elektrik kontağından çıktığını söyledi. Alevlere kısa sürede müdahale ettiklerini, fabrikanın 95 çalışanının tahliye edildiğini, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını ifade eden Vali Canbolat, "Tüm kurumlarımızı seferber ettik. Büyük bir yangın" dedi.

İdari binada yangın kontrol altında

Başkan Alinur Aktaş ise, yangına 35'i belediyeden olmak üzere 50'den fazla itfaiye aracıyla müdahale ettiklerini, alevlerin diğer fabrikalara sıçramasını önlediklerini belirtti. Aktaş, idari binada yangını kontrol attıklarını, diğer noktalarda ise müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama
Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama - Son Dakika
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